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Süper Lig'de gelecek 7 haftanın programı
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 17:00
- Güncelleme : 07.12.2021 - 17:51
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de gelecek 7 haftanın programını duyurdu.
DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Açıklamaya göre; 17. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
23. haftada oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçı ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.
17. HAFTA PROGRAMI
18. HAFTA PROGRAMI
19. HAFTA PROGRAMI
20. HAFTA PROGRAMI
21. HAFTA PROGRAMI
22. HAFTA PROGRAMI
23. HAFTA PROGRAMI