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    Süper Lig'de gelecek 7 haftanın programı

    Süper Lig'de gelecek 7 haftanın programı

    Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 17:51
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    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de gelecek 7 haftanın programını duyurdu.

    DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

    Açıklamaya göre; 17. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

    23. haftada oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçı ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

    24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.

    17. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de gelecek 7 haftanın programı #1

    18. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de gelecek 7 haftanın programı #2

    19. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de gelecek 7 haftanın programı #3

    20. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de gelecek 7 haftanın programı #4

    21. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de gelecek 7 haftanın programı #5

    22. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de gelecek 7 haftanın programı #6

    23. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de gelecek 7 haftanın programı #7

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