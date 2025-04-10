Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.
Böylelikle Süper Lig'de 3 haftalık programı netlik kazanmış oldu.
Buna göre 34. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbinin tarihi de belirlendi.
DERBİ 4 MAYIS'TA OYNANACAK
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 34. haftada karşı karşıya geleceği maç 4 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Ayrıca derbi, Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak.
32. hafta
Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları şu şekilde:
18 Nisan Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor
33. hafta
25 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Nisan Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
34. hafta
2 Mayıs Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
5 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
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