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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta maç programları açıklandı. Buna göre 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.