Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
792.390
2.86%
BTXN Coin
41.97
8.08%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu derbinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 11:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi maçın VAR hakemi açıklandı.

    VAR HAKEMİ HAKAN CEYLAN

    Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir