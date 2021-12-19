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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu derbinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 11:01
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi maçın VAR hakemi açıklandı.
VAR HAKEMİ HAKAN CEYLAN
Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.