Haberler

Futbol Haberleri

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu derbinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.