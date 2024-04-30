AA & Ensonhaber
Süper Lig’in 34. haftasında oynanan müsabakaların sahada incelemeye giden VAR kayıtları yayınlandı.
Haftanın kritik maçı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ait kısımda, hakem Volkan Bayarslan'ın konuştuğu VAR hakeminin açıklamaları dikkat çekti.
"28 numara, net kırmızı kart"
Karşılaşmanın 25. dakikasında Beşiktaş oyuncusu El Musrati'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili VAR'a giden hakem Bayarslan ile görüşen yabancı VAR hakemi, "Sahada inceleme öneriyorum, kesinlikle kırmızı kart. Bileğin burkulduğunu görüyorsun. 28 numara, net kırmızı kart." ifadelerini kullandı.
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