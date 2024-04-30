Haberler



Futbol



Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları Süper Lig'in 34. haftasında VAR kayıtlarının saha inceleme bölümleri yayınlandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta verilen kırmızı kart kararında hakem Volkan Bayarslan'ın konuştuğu yabancı VAR hakeminin sözleri dikkat çekti.