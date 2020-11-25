Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken istatistikler

Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi öncesinde iki takımın gol atma ve gol yeme dakikaları mercek altına alındı. Sarı-lacivertliler oyunun son bölümünde bulduğu gollerle dikkat çekiyor.

Tüm Türkiye'nin beklediği dev derbi öncesinde teknik adamlar en iyi 11'lerini sahaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü oynanacak derbi öncesinde istatistikler de öne çıkmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ YARI AVANTAJI

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takımın gol dakikaları da masaya yatırıldı.

Sarı-lacivertli takım kadro genişliğinin yanı sıra 5 oyuncu değiştirme hakkını da oldukça verimli kullanıyor. Maçların ikinci yarısında daha fazla gol bulan sarı-lacivertli takım bu konuda Beşiktaş'a karşı büyük bir koza sahip.

Siyah-beyazlılar rakibinin aksine maçın son yarım saatlik diliminde yediği gollerle dikkat çekiyor. Denizlispor ve Başakşehir maçında üst üste yenilen goller de bu analizin öne çıkmasında önemli bir yer kaplıyor.

İSTATİSTİKLER

Kanarya ligde attığı 17 golün 7'sini karşılaşmaların 60. dakikalarından sonra buldu.

Kartal ise ezeli rakibinin tam tersi bir performans ortaya koyuyor. Siyah- Beyazlılar ligde 14 gol yerken, bu gollerin tam 11'ini maçların son yarım saatlik diliminde kalesinde gördü.

SERGEN YALÇIN ÇÖZÜM ARIYOR

Ortaya çıkan istatistiklere göre derbinin düğümü 60. dakikadan sonra Fenerbahçe lehine çözülebilir. Beşiktaş'ın puan ya da puanlar için bu kötü grafiği tersine çevirmesi gerekiyor.

Sergen Yalçın'ın maçın son dakikalarında savunma anlamında verilen zaaflar üzerine çalıştığı öğrenilirken Erol Bulut'un da bu konuyu idmanlarda futbolcularına aktardığı belirtildi.

İki takımda da önemli eksiklerin olacağı karşılaşma 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.