Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Numanoğlu, bu sezon 'hakem' olarak 4 kez görev aldı. Göztepe - Denizlispor, Kayserispor - BB Erzurumspor, Galatasaray - Alanyaspor ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim'den sonra ilk kez hakem olarak görev alacak.

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