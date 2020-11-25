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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 11:56
- Güncelleme : 25.11.2020 - 12:00
Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Numanoğlu, bu sezon 'hakem' olarak 4 kez görev aldı. Göztepe - Denizlispor, Kayserispor - BB Erzurumspor, Galatasaray - Alanyaspor ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim'den sonra ilk kez hakem olarak görev alacak.
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