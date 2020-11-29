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    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 17:51
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 17:57
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    Süper Lig'de günlerdir heyecanla beklenen derbi geldi çattı...

    Fenerbahçe, Kadıköy'de en son 2005 yılında yenildiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

    SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Fenerbahçe'de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Samatta, Sinan Gümüş ve Enner Valencia maç kadrosunda olmayacak.

    Beşiktaş'ta ise Domagoj Vida, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ile cezalı Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz derbide forma giyemeyecek isimler.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Novak, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Pelkas, Perotti, Ozan, Cisse

    Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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