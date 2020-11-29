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    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 08:41
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    Süper Lig'de günlerdir heyecanla beklenen derbi geldi çattı...

    Fenerbahçe, Kadıköy'de en son 2005 yılında yenildiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

    SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Fenerbahçe'de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Samatta, Sinan Gümüş ve Enner Valencia maç kadrosunda olmayacak.

    Beşiktaş'ta ise Domagoj Vida, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ile cezalı Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz derbide forma giyemeyecek isimler.

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe

    Altay 
    Gökhan 
    Tisserand
    Serdar
    Caner
    Gustavo
    Sosa
    Ozan 
    Pelkas 
    Perotti
    Cisse

    Beşiktaş

    Utku
    Rosier
    Necip (Welinton)
    Montero
    Rıdvan (N'Sakala) 
    Atiba
    Josef
    Mensah
    Ghezzal
    Larin
    Aboubakar

    Derbi öncesi dikkat çeken istatistikler HABERİ

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #2

     

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