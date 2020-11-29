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- Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 08:39
- Güncelleme : 29.11.2020 - 08:41
Süper Lig'de günlerdir heyecanla beklenen derbi geldi çattı...
Fenerbahçe, Kadıköy'de en son 2005 yılında yenildiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Samatta, Sinan Gümüş ve Enner Valencia maç kadrosunda olmayacak.
Beşiktaş'ta ise Domagoj Vida, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ile cezalı Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz derbide forma giyemeyecek isimler.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Altay
Gökhan
Tisserand
Serdar
Caner
Gustavo
Sosa
Ozan
Pelkas
Perotti
Cisse
Beşiktaş
Utku
Rosier
Necip (Welinton)
Montero
Rıdvan (N'Sakala)
Atiba
Josef
Mensah
Ghezzal
Larin
Aboubakar
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