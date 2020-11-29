Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Süper Lig'de günlerdir heyecanla beklenen derbi geldi çattı...

Fenerbahçe, Kadıköy'de en son 2005 yılında yenildiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Samatta, Sinan Gümüş ve Enner Valencia maç kadrosunda olmayacak.

Beşiktaş'ta ise Domagoj Vida, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ile cezalı Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz derbide forma giyemeyecek isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Altay

Gökhan

Tisserand

Serdar

Caner

Gustavo

Sosa

Ozan

Pelkas

Perotti

Cisse

Beşiktaş

Utku

Rosier

Necip (Welinton)

Montero

Rıdvan (N'Sakala)

Atiba

Josef

Mensah

Ghezzal

Larin

Aboubakar

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