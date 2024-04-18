Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi açıklandı

Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 34. haftada oynanacak Fenerbahç - Beşiktaş maçı, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
İşte 34. ve 35. haftanın programı:
34. HAFTA
26 Nisan Cuma:
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Sivasspor - Konyaspor
19.00 Hatayspor - Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
28 Nisan Pazar:
16.00 Pendikspor - Kayserispor
16.00 Alanyaspor - İstanbulspor
19.00 Rizespor - Ankaragücü
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
35. HAFTA
3 Mayıs Cuma:
20.00 Ankaragücü - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor - Trabzonspor
5 Mayıs Pazar:
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor
19.00 Galatasaray - Sivasspor
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Antalyaspor - Pendikspor
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe
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