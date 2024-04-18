Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi açıklandı
ensonhaber.com

Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 34. haftada oynanacak Fenerbahç - Beşiktaş maçı, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

İşte 34. ve 35. haftanın programı:

34. HAFTA

26 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

16.00 Sivasspor - Konyaspor

19.00 Hatayspor - Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

28 Nisan Pazar:

16.00 Pendikspor - Kayserispor

16.00 Alanyaspor - İstanbulspor

19.00 Rizespor - Ankaragücü

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

35. HAFTA

3 Mayıs Cuma:

20.00 Ankaragücü - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar:

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor

19.00 Galatasaray - Sivasspor

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Antalyaspor - Pendikspor

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe