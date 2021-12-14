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Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 12:24
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor.
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçında taraftarlar, Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe kadın futbol derbisine davet edilmişti. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya taraftarlar ücretsiz girebilecek.
Peki Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe kadın futbol derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe derbisi, 18 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, Vodafone Park'ta oynanacak.