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Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?