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- Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 12:35
- Güncelleme : 27.02.2022 - 12:37
Turkcel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ikinci yarısı tüm hızıyla devam ederken, kadınlar futbol zevki yaşatmaya devam ediyor.
Sahada büyük bir mücadele sürerken, Turkcel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ikinci yarısı ise derbiyle başlıyor.
A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, geçen yıl şampiyon olan ve bu sene liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı konuk edecek.
Bu maçı kaçırmak istemeyenler, "Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırdı.
Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
27 Şubat Pazar günü Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12.00'de başladı. Müsabaka FBTV ve Beşiktaş Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVANTAJI BÜYÜK
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş Vodafone bu sezon 10 maçta yenilmedi. 48 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.
Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Fenerbahçe, 10 maçta 8 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı.