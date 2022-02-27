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Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, en büyük rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?