Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Akatlar'da yendi

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe, Akatlar'da karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Fenerbahçe 83-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş'ı 83-74 yendi.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Metin Sipahioğlu da tribünden takip etti.

MAÇ TEMPOLÜ GEÇTİ

Karşılaşmaya boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada Pierre'in üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkardı: 5-15. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 27-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Beşiktaş, Şehmus Hazer ve Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışlarıyla 15. dakikada farkı tek hanelere çekti: 30-39. Mola dönüşü toparlanan ve savunmada sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 15 sayıya (34-49) yükseltti.

Sarı-lacivertliler soyunma odasına 54-36 üstün gitti. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreği 65-53 önde kapatan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 83-74 galip ayrıldı.