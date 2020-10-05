Dolar
7.7685
0.1353%
Euro
9.1289
0.355%
Altın
1899.89
0.0305%
Borsa
1156.85
1.0322%
G. Altın
474.133
0.0557%
Bitcoin
83253.88
0.9625%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Akatlar'da yendi

    Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe, Akatlar'da karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Fenerbahçe 83-74'lük galibiyetle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 12:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Akatlar'da yendi

    Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş'ı 83-74 yendi.

    Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Metin Sipahioğlu da tribünden takip etti.

    Fenerbahçe, Beşiktaş ı Akatlar da yendi #1

    MAÇ TEMPOLÜ GEÇTİ

    Karşılaşmaya boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada Pierre'in üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkardı: 5-15. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 27-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Beşiktaş, Şehmus Hazer ve Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışlarıyla 15. dakikada farkı tek hanelere çekti: 30-39. Mola dönüşü toparlanan ve savunmada sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 15 sayıya (34-49) yükseltti.

    Sarı-lacivertliler soyunma odasına 54-36 üstün gitti. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreği 65-53 önde kapatan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 83-74 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, Beşiktaş ı Akatlar da yendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir