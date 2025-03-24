Fenerbahçe, Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

DHA

Fenerbahçe, 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı Süper Lig 29'uncu hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.

Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.