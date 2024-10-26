Fenerbahçe, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bodrum FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
FENERBAHÇE, BODRUM FK'YI KONUK EDECEK
Fenerbahçe ile Bodrum FK arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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