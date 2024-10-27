Fenerbahçe - Bodrum FK maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puşcaş

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Emre Çalışkan
Editor