Fenerbahçe - Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü (bugün) sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Mohammed, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş
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