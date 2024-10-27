Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu
İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Bodrum FK’yı konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

VAR HAKEMİ DİRENÇ TONUSLUOĞLU

Mücadelede VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak. AVAR’da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor