Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu

İHA
Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Bodrum FK’yı konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.
VAR HAKEMİ DİRENÇ TONUSLUOĞLU
Mücadelede VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak. AVAR’da da Mustafa Savranlar görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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