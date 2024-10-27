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Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu

Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Bodrum FK arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Direnç Tonusluoğlu oldu.