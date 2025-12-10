Fenerbahçe, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Brann ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenmanda teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.
- Nelson Semedo sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almazken, Marco Asensio hafif ağrıları nedeniyle katılmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmanın gerçekleştirildiği öğrenildi.
İDMANA KATILMAYANLAR
Antrenmana sakatlığı bulunan Nelson Semedo katılmazken, Çağlar Söyüncü bireysel çalışma gerçekleştirdi.
Marco Asensio ise hafif ağrılarından dolayı antrenmanda yer almadı.
FENERBAHÇE NORVEÇ'E GİDECEK
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Norveç'in Bergen kentine hareket edecek.