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    Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'in transferi için kulübüyle anlaştı

    Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'in transferi için kulübüyle anlaştı

    Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
    • AA
    • 23.01.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 21:39
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    FenerbahçeQueens Park Rangers'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’nin sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere anlaşmıştı.

    Fenerbahçe, Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardı.

    4,5 SEZONLUK ANLAŞMA

    Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

    Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel in transferi için kulübüyle anlaştı #1

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