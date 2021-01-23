Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'in transferi için kulübüyle anlaştı

Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'in transferi için kulübüyle anlaştı

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Queens Park Rangers'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’nin sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere anlaşmıştı.

Fenerbahçe, Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardı.

4,5 SEZONLUK ANLAŞMA

Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.