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- Fenerbahçe bu fırsatı kaçırır mı bilinmez ama... Slaven Bilic resmen boşta!
Fenerbahçe bu fırsatı kaçırır mı bilinmez ama... Slaven Bilic resmen boşta!
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 16:02
- Güncelleme : 08.01.2022 - 16:05
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda süren bilinmezlik devam ederken, Ali Koç'un hamleleri yakından takip ediliyor.
İkinci kez koronavirüse yakalandıktan sonra dinlenmeye çekilen Koç, teknik direktör konusunda kararını vermiş değil.
Adana ile ikinci yarının ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Löw ve Slaven Bilic ismi ön plana çıkıyor.
Ali Koç sezon başında Slaven Bilic ile anlaşmış ancak teknik adamın takımı Bejing Guoan, göndermek istememişti.
Bunun üzerine Pereira'yı getiren ancak istediği başarıyı elde edemeyen Koç, sezon yarısı bitmeden gönderdi.
Ali Koç yeni teknik patronun Löw olmasını istiyor ancak Slaven Bilic ve Bejing Guoan'ın yollarını ayırması ibreyi tersine döndürebilir.
TAKIMI 5. SIRAYA YERLEŞTİ
Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.
Fenerbahçe ile anılan 53 yaşındaki teknik direktör Bilic, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamladı.
FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI KİM OLACAK?
Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve başarılı bir sezon geçiren Bilic, resmiolarak boşa çıktı.
Löw ısrarını sürdüren Ali Koç'un anlaşma sağlanamaması durumunda ise rotayı Slaven Bilic'e çevirme ihtimali oldukça yüksek.
Fenerbahçe taraftarı tüm bu gelişmelere karşın ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Löw'ü isterken bazıları ise sezonu yerli hocayla kapatma derdinde...