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Fenerbahçe bu fırsatı kaçırır mı bilinmez ama... Slaven Bilic resmen boşta!

Fenerbahçe bu fırsatı kaçırır mı bilinmez ama... Slaven Bilic resmen boşta!

Bejing Guoan, Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bilic'in adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılırken, bu hamlenin ardından neler olacağı ise merak edilmeye başlandı.