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    Fenerbahçe bu sezonki 5. penaltısını kazandı

    Fenerbahçe bu sezonki 5. penaltısını kazandı

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı kararı, tartışmalara neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 18:00
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 18:05
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

    90 dakika üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, rakibini 5-1 gibi flaş bir skorla mağlup etmeyi başardı.

    Mücadelenin 38. dakikasında konuk ekibin kazandığı penaltı atışı ise tartışmalara yol açtı.

    Fenerbahçe bu sezonki 5. penaltısını kazandı #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    RIDVAN DİLMEN'E GÖRE PENALTI

    Futbolseverler, Diego Perotti'ye müdahale olup olmadığı konusunda sosyal medyada ikiye bölünürken, yorumcu Rıdvan Dilmen, "Perotti, en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerli oyuncu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı." diyerek hakemin doğru karar verdiğini söyledi.

    9 HAFTADA 5 PENALTI

    Öte yandan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasında bu sezonki 5 penaltısını kazanmış oldu.

    Fenerbahçe bu sezonki 5. penaltısını kazandı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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