Fenerbahçe bu yıl da 4. yıldızı takamadı

Fenerbahçe bu yıl da 4. yıldızı takamadı

Fenerbahçe'nin 2015 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımı Trabzonsporlu taraftarların diline dolandı. '4. yıldız yükleniyor' tweeti sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Süper Lig'de Trabzonspor 38 yıl aranın ardından şampiyon oldu. Antalyaspor karşısında alınan puan bordo-mavilileri zafere ulaştırırken akıllara yine Fenerbahçe'nin "4. yıldız yükleniyor" tweeti geldi.

Trabzonsporlular ti'ye aldı

2014 yılından bu yana kupa kazanamayan sarı-lacivertliler ezeli rakipleri Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezon yaptığı paylaşımla hala gündeme geliyor.

Trabzonspor taraftarları da Fenerbahçe'nin bu paylaşımını ti'ye alan bazı yorumlarda bulundu.

Bilindiği üzere Fenerbahçe yönetimi sezon başında formadaki yıldızları kaldırmıştı.