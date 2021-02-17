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    Fenerbahçe, Bursasporlu Ozan Koç'un peşinde

    Fenerbahçe, 1. Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen Ozan Koç'u gündemine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 11:19
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    Fenerbahçe, Bursasporlu Ozan Koç'un peşinde

    Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen genç orta saha oyuncusu Ozan Koç'u radarına aldı.

    SEZON SONUNA KADAR İZLENECEK

    Defansif orta saha olarak görev yapan Ozan Koç, başarılı performansıyla U21 Milli Takımı'na çağrıldı. Sezonun ilk bölümünde genelde yedek bekleyen 20 yaşındaki futbolcu, son 5 maça 11'de başladı.

    Sarı-lacivertliler'in oyuncu izleme komitesinin dikkatini çekmeyi başaran Ozan, sezon sonuna kadar yakından takip edilecek.

    Hazırlanacak rapor olumlu olursa, genç yıldız adayı için Bursaspor'un kapısı çalınacak.

    Fenerbahçe, Bursasporlu Ozan Koç un peşinde #1

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