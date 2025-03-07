Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün son durumunu açıkladı

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı.

14. dakikada hakem Alejandro Hernandez, oyunu durdurmasıyla sahaya sağlık ekiplerini davet etti.

ÇAĞLAR YERİNİ DJIKU'YA BIRAKTI

İlk müdahalesi sahada yapılan Çağlar, maça devam edemedi.

Müsabakanın 16. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine Alexander Djiku dahil oldu.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Fenerbahçe Kulübü, Rangers maçında sakatlık geçiren milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün sponsor hastanemizde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

NE ZAMAN DÖNECEK?

28 yaşındaki savunma oyuncusunun 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO

8.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayı 33 kez giydi.

Çağlar, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.