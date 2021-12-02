Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.

Bu kapsamda Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalalr yapıyor.

Peki Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - Çaykur Rizespor maçı ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, 5 Aralık 2021 Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

BeIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.