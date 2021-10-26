Fenerbahçe dahil 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

3 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.





Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün de PFDK'ya sevk edilen isim oldu.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.