Euro
11.0463
-0.82%
Dolar
9.5232
-0.64%
Altın
546.98
-1.79%
Borsa
1.509
1.07%
Bitcoin
592.550
-2.48%
BTXN Coin
20.77
-1.09%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Fenerbahçe dahil 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

    Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe dahil 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

    3 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ

    TFF'den yapılan açıklamaya göre; Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

    Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.

    Fenerbahçe dahil 3 kulüp PFDK ya sevk edildi #1

    Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün de PFDK'ya sevk edilen isim oldu.

    Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir