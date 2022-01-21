Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, 30 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor'u devirip üst üste 2. galibiyetini almak istiyor. Yiğidolar da güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe - Sivasspor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayarak 30 puan toplayan Sivasspor, 36 puanla 3'üncü sırada bulunan Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr kadroda yer almayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Caner, Ahmet Oğuz, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Ertuğrul, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Sosa, İrfan Can, Mesut Özil, Osayi, Serdar Dursun