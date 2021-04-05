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- Fenerbahçe-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 08:44
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.
Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Valencia, Samuel, Samatta
Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Muhammet, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega