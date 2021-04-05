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    Fenerbahçe-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasındaki kapanış maçında Fenerbahçe evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 08:44
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    Fenerbahçe-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

    Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Valencia, Samuel, Samatta

    Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Muhammet, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

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