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    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la golsüz berabere kaldı

    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 22:27
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 22:48
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    Süper Lig'in 38. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.

    Yüksek tempoyla başlayan maçta iki takımda net pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 45+1'inci dakikasında Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Tempolu geçen ilk yarı 0-0 sona erdi.

    FENERBAHÇE 1 PUANA RAZI GELDİ

    İkinci yarıda da iki takım pozisyonlar bulurken 10 kişilik rakibine karşı Alanyaspor üstün oynadı. Alanyaspor'un maç içerisinde 3 topu direkten döndü.

    Bol pozisyonlu maçta gol sesi çıkmazken iki takım da 1 puanı hanesine yazdırdı.

    Bu skorla Fenerbahçe puanını 73'e yükseltirken, Alanyaspor da 57 puana yükseldi.

    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor la golsüz berabere kaldı #1

    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor la golsüz berabere kaldı #2

    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor la golsüz berabere kaldı #3

    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor la golsüz berabere kaldı #4

    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor la golsüz berabere kaldı #5

    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor la golsüz berabere kaldı #6

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    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor la golsüz berabere kaldı #9

    Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor la golsüz berabere kaldı #10

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