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- Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la golsüz berabere kaldı
Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la golsüz berabere kaldı
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 29.04.2021 - 22:27
- Güncelleme : 29.04.2021 - 22:48
Süper Lig'in 38. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.
Yüksek tempoyla başlayan maçta iki takımda net pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 45+1'inci dakikasında Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Tempolu geçen ilk yarı 0-0 sona erdi.
FENERBAHÇE 1 PUANA RAZI GELDİ
İkinci yarıda da iki takım pozisyonlar bulurken 10 kişilik rakibine karşı Alanyaspor üstün oynadı. Alanyaspor'un maç içerisinde 3 topu direkten döndü.
Bol pozisyonlu maçta gol sesi çıkmazken iki takım da 1 puanı hanesine yazdırdı.
Bu skorla Fenerbahçe puanını 73'e yükseltirken, Alanyaspor da 57 puana yükseldi.