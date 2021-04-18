Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
463.341
-6.47%
EXEN Coin
26.70
-0.14%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 22:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

    Haftanın kapanış mücadelesinde her iki takımında mutlak 3 puana ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin zirve yarışından kopmamak için istediği 3 puanı, Başakşehir, ligde kalmak adına istiyordu.

    FENERBAHÇE 3 PUANI ALDI

    Mücaledenin ilk yarısı Başakşehir'de Ömer Ali'nin, Fenerbahçe'de Szalai'nin golleriyle 1-1 berabere bitti.

    Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe Pelkas'ın şık golüyle durumu 2-1'e getirdi. Maçın 88. dakikasında Visca penaltı kaçırdı.

    Pelkas'ın golü maçın skorunu da belirledi. Bu skorla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir i 2 golle mağlup etti #1

    BAŞAKŞEHİR KÜME DÜŞME HATTINDA

    Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 69'a yükseltirken, Başakşehir 33 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

    Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir i 2 golle mağlup etti #2

    Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir i 2 golle mağlup etti #3

    Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir i 2 golle mağlup etti #4

    Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir i 2 golle mağlup etti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir