Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Haftanın kapanış mücadelesinde her iki takımında mutlak 3 puana ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin zirve yarışından kopmamak için istediği 3 puanı, Başakşehir, ligde kalmak adına istiyordu.

FENERBAHÇE 3 PUANI ALDI

Mücaledenin ilk yarısı Başakşehir'de Ömer Ali'nin, Fenerbahçe'de Szalai'nin golleriyle 1-1 berabere bitti.

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe Pelkas'ın şık golüyle durumu 2-1'e getirdi. Maçın 88. dakikasında Visca penaltı kaçırdı.

Pelkas'ın golü maçın skorunu da belirledi. Bu skorla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR KÜME DÜŞME HATTINDA

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 69'a yükseltirken, Başakşehir 33 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.