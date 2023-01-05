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    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor

    Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Willian Arao ve Serdar Aziz yapılan son idmanda yer almadı.
    • 05.01.2023 - 20:34
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    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu dev maç öncesi yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirildi.

    Taktik çalışmaları üzerine çalışıldı

    Oyuncular, basına açık bölümde koşu, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın kalan bölümünde derbi maçının taktik çalışmaları üzerinde durulduğu kaydedildi.

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor #1

    Arao ve Serdar Aziz idmanda bulunmadı

    Ağrıları bulunan Willian Arao ve Serdar Aziz, antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun da yarın yapılacak idmanda takıma katılacağı belirtildi.

    Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Fenerbahçe'nin çalışmaları yarın devam edecek.

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor #2

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor #3

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor #4


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