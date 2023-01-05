- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Willian Arao ve Serdar Aziz yapılan son idmanda yer almadı.
- 05.01.2023 - 20:34
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu dev maç öncesi yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirildi.
Taktik çalışmaları üzerine çalışıldı
Oyuncular, basına açık bölümde koşu, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın kalan bölümünde derbi maçının taktik çalışmaları üzerinde durulduğu kaydedildi.
Arao ve Serdar Aziz idmanda bulunmadı
Ağrıları bulunan Willian Arao ve Serdar Aziz, antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun da yarın yapılacak idmanda takıma katılacağı belirtildi.
Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Fenerbahçe'nin çalışmaları yarın devam edecek.