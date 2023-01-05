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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Willian Arao ve Serdar Aziz yapılan son idmanda yer almadı.