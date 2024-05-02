Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı

ensonhaber.com
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey'in Fenerbahçe derbisindeki rahatsızlanmalarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Çaykur Rizespor maçında yoklar
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana’ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış