Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde rahatsızlanan Gedson Fernandes ve Daniel Amartey'in, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey'in Fenerbahçe derbisindeki rahatsızlanmalarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Çaykur Rizespor maçında yoklar

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: