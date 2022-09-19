Petrol
91.12
-0.25%
Euro
18.36
0.42%
Dolar
18.2934
0.21%
Altın
985.32
0.19%
Borsa
3208
0.00%
Bitcoin
356.966
-2.83%
BTXN Coin
8.04
6.06%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'un

    Valerien Ismael’in; Emre ve Ersin’in performanslarından memnun olmaması nedeniyle Fenerbahçe derbisinde kaleyi Mert Günok’a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.
    • 19.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'un

    Beşiktaş’ın uzun yıllardır en büyük problemlerinden biri olan kaledeki güven eksikliği bu sezon yeniden ortaya çıktı.

    Ersin ve Emre sorgulanıyor

    Siyah-beyazlılar, 7 maçta kalesinde 10 gol görürken sezon başından beri kaleye atılan 15 isabetli şutun 10 tanesi golle sonuçlandı. Bu formsuzluk Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in sorgulanmasına yol açtı.

    Ersin’de geçen sezonun sonlarından itibaren başlayan düşüş, bu sezon 2 maçta yedek kalmaya kadar giderken İstanbulspor maçında yediği iki gol, taraftarın büyük tepki vermesine de neden oldu.

    Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok un #1

    Derbide kale Mert Günok'un

    Emre Bilgin'inde kaleye geçtiği 2 mücadelede iyi performans gösterememesi üzerine Teknik direktör Valerien Ismael’in, milli ara sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde formayı Mert Günok’a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

    Geçen sezon 4-0 kaybedilen Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Mert'in, göreve hazır olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok un #2

    Sakatlığı oynamasına engel oldu

    Beşiktaş formasıyla geçen sezon yalnızca 5 maça çıkabilen Mert Günok, kalesinde 13 gol görmüştü.

    Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok un #3


    Çin'in konuştuğu çift kamerada
    Medya

    Çin'in konuştuğu çift kamerada

    Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar dersbaşı yaptı
    Sağlık

    Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar dersbaşı yaptı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir