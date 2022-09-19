Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'un

Valerien Ismael’in; Emre ve Ersin’in performanslarından memnun olmaması nedeniyle Fenerbahçe derbisinde kaleyi Mert Günok’a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’ın uzun yıllardır en büyük problemlerinden biri olan kaledeki güven eksikliği bu sezon yeniden ortaya çıktı.

Ersin ve Emre sorgulanıyor

Siyah-beyazlılar, 7 maçta kalesinde 10 gol görürken sezon başından beri kaleye atılan 15 isabetli şutun 10 tanesi golle sonuçlandı. Bu formsuzluk Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in sorgulanmasına yol açtı.

Ersin’de geçen sezonun sonlarından itibaren başlayan düşüş, bu sezon 2 maçta yedek kalmaya kadar giderken İstanbulspor maçında yediği iki gol, taraftarın büyük tepki vermesine de neden oldu.

Derbide kale Mert Günok'un

Emre Bilgin'inde kaleye geçtiği 2 mücadelede iyi performans gösterememesi üzerine Teknik direktör Valerien Ismael’in, milli ara sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde formayı Mert Günok’a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

Geçen sezon 4-0 kaybedilen Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Mert'in, göreve hazır olduğu öğrenildi.

Sakatlığı oynamasına engel oldu

Beşiktaş formasıyla geçen sezon yalnızca 5 maça çıkabilen Mert Günok, kalesinde 13 gol görmüştü.