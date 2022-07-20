Fenerbahçe Dinamo Kiev ile berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe müsabakadan beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi arenasına çıkan Fenerbahçe ikinci ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk yarısında çoğunlukla topun hakimiyeti Fenerbahçe'ydi.

İstanbul'da rövanş oynanacak

Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 2. yarısında daha dengeli bir oyun geçerken karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Turu geçen taraf İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçında belli olacak.

Maçtan gol sesi çıkmadı.

Sezonun ilk sarı kartı King'e çıktı

Fenerbahçe'de sezonun ilk sarı kartını Joshua King gördü.

Sarı-lacivertli ekibe kısa zaman önce katılan tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev karşısında maça ilk 11'de başladı.

Hücum oyuncusu, müsabakanın 31. dakikasında rakip kaleciye müdahalesi sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Serdar Aziz 45 dakika oyunda kaldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, Dinamo Kiev karşısında 45 dakika forma giydi.

Maçın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan Serdar, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda yer almadı.

Serdar'ın yerine ikinci yarıda oyuna Marcel Tisserand dahil oldu.

Lincoln Henrique ve Bruma son yarım saat

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Lincoln Henrique ve Bruma, Dinamo Kiev maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Karşılaşmaya yeni transferlerden Joshua King ve Willian Arao ilk 11'de başlarken Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor yedek soyunmuştu.

Müsabakanın 63. dakikasında Lincoln Henrique ve Bruma oyuna dahil olurken, yeni transferlerden sadece Emre Mor, resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymedi.

Öte yandan Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı 11 bin 802 biletli seyirci takip etti.