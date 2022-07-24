Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynacağı rövanş maçının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak olan Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı için nefesler tutuldu.

Bu maçı kazanmak ve turu geçmek isteyen Fenerbahçe, seyircisi karşısında büyük bir sınav verecek.

Jorge Jesus'un takımı nasıl etkilediği ve gidişata dair en net detaylar, bu maçtan sonra daha fazla şekillenmiş olacak.

Avrupa kupalarında bugüne kadar Ukrayna takımlarıyla 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli takım bu 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, tur şansını taraftarı ile birlikte elde etmek istiyor.

Takımını sahada yalnız bırakmak istemeyen binlerce taraftar ise biletlerin satışa çıkacağı zamanı araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detayı...

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı; 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Biletler: 23.07.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet) 24.07.2022 Pazar günü saat 11:00 itibariyle Fenerbahçe Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet) 25.07.2022 Pazartesi günü saat 11:00 itibariyle de biletler genel satışa sunulacak.

Bilet fiyatları şöyle: