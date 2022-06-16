Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak?

İsmail Kartal yönetiminde iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Yeni sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, kura çekiminde Dinamo Kiev ile eşleşti.

Dinamo Kiev'i yenerek bir üst tura geçmenin hesaplarına başlayan Fenerbahçe'nin hazırlıkları devam ediyor.

Ancak akıllardaki en önemli soru; maçın nerede oynanacağı oldu..

Ukrayna'da devam eden savaş sonrası, "Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak? İşte detayları..

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maç 19-20 Temmuz tarihlerinde deplasmanda rövanş ise 26-27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ancak Ukrayna'daki savaş nedeniyle ilk maç ülke dışında oynanacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı Polonya'da oynanacak.

Mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak. Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisini geçmesi halinde Monaco, Midtjylland / AEK Larnaca, Sturm Graz ya da Union Saint-Gillo'dan biri ile eşleşecek.