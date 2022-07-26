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- Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 26.07.2022 - 13:00
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezonu açmaya hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti.
Fenerbahçe bu eşleşmenin ardından çalışmalarını ve transferlerini hızlandırdı.
Ancak yapılan ilk maç sarı-lacivertli ekibin istediği şekilde sonuçlanmadı. Bu yüzden gözler rövanşa çevrildi.
Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi ile 0-0 berabere kalan Kanarya, gruplara kalmak için bir kez daha sahaya çıkacak.
Umutlarını taze tutan ve taraftarının önünde kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin maçı, ekran karşısında da takip edilebilecek.
Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detayları...
Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olduğu ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynandı.
Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de yayınlanacak.