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Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin tur geçmesi için Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçını kazanması gerekiyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?