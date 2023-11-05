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Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda Atatürk’ün hologramı yansıtıldı

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda Atatürk’ün hologramı yansıtıldı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologram görüntüsü ve gerçek sesiyle yaptığı 10. yıl nutku ile açıldı.