Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar

Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Bir konuşmacının Vefa Küçük'e karşı söylediği sözlerin ardından ortalık karıştı. Tartışmayı Uğur Dündar yatıştırdı.

Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu toplantısı yoğun gündem eşliğinde gerçekleştirildi.

Başkan Ali Koç'un birbirinden sert açıklamalar yaptığı toplantıda divan kurulu üyeleri arasında da tartışma yaşandı.

Divan Kurulu üyesi Engin Turhan'ın Vefa Küçük'ü hedef alan sözlerinin ardından salonda tansiyon yükseldi.

Turhan'ın"Oyumu Uğur Dündar'a verdim. Vefa Küçük'ün de rahmetli Ferrun Manav'a burada yaptığı uygulamaları da şiddetle reddediyorum. Çünkü konuşturmamıştır. Ve size (Uğur Dündar) söylediği ağır hakaretlere rağmen hangi ruh haliyle burada oturduğuna da şaşıyorum." demesi üzerine salondaki diğer üyeler tepki gösterdi.

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"Allah büyük, Vefa Küçük!"

Uğur Dündar'ın araya girmesiyle tansiyon düşerken daha sonra Vefa Küçük de kürsüye gelerek kendisini şu sözlerle savundu.

"Vefa Küçük'e dil uzatan, sizlerin tepkisiyle bu salondan kaça kaça gider ve kaça kaça gitti. Şerefsiz birinin çıkıp şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen bu açıklamalarını yok sayıyorum. En büyük Fenerbahçe! Allah büyük, Vefa Küçük!"

Vefa Küçük'ün ''Şerefsiz'' kelimesi sonrasında Uğur Dündar araya girerek özür dilemesini istedi. Bu isteğin üzerine Vefa Küçük özür dileyerek kürsüden ayrıldı.

