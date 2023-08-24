Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in İstanbul'a geleceğini açıkladı Fenerbahçe uzun süredir istediği Dominik Livakovic'in İstanbul'a geleceğini duyurdu.

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Uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'in transferini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:

Bilgilendirme



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Perşembe günü (bugün) saat 11.30'da Zagreb'ten özel bir jet kalkacak ve 13.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe bu uçakla Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin vereceği rakam

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Livakovic, yıllık 2 milyon euro kazanacak.

Bu sezon 12. transfer olacak

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.