Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in bonservisini belirledi

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, bu sezonki performansıyla Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi.

Hırvat file bekçisiyle ilgilenen Körfez ekiplerinin, Ocak ayında ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapma ihtimali oldukça yüksek.

20'DEN AŞAĞI SATILMAYACAK

Ancak, sarı-lacivertliler, Livakovic'i düşük bir bedelle bırakmaya niyetli değil. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kalecinin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi ve bu fiyatta kararlı.

8 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic, 13 gol yedi ancak 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.