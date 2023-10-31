Fenerbahçe dünya rekoruna koşuyor! Son 7 maç kaldı

ensonhaber.com
Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.
Sarı-lacivertliler, 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.
Bu alanda dünya rekoru, 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints'e ait.
İşte üst üste en çok maç kazanan takımlar...
1- The New Saints (Galler): 27 maç (2016)
2- Ajax (Hollanda): 26 maç (1971-1972)
3- Ajax (Hollanda): 25 maç (1995)
4- Coritiba (Brezilya): 24 maç (2011)
5- Bayern Münih (Almanya): 23 maç (2020)
6- Real Madrid (İspanya): 22 maç (2014)
7- Rangers (İskoçya): 21 maç (2013-2014)
8- Manchester City (İngiltere): 21 maç (2020-2021)
9- Fenerbahçe (Türkiye): 21 maç (2023)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış