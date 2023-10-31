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Fenerbahçe dünya rekoruna koşuyor! Son 7 maç kaldı

Fenerbahçe dünya rekoruna koşuyor! Son 7 maç kaldı Üst üste 21 maç kazanan Fenerbahçe, 7 karşılaşmadan daha galip ayrılması halinde dünya rekoru kıracak. Bu alanda rekor ise sürpriz bir takıma ait.