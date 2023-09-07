Fenerbahçe duyurdu! 20 yıl sonra imzayı attı tarihe geçti! Messi ve Ronaldo'yu tahtından edecek Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat eldiven Livakovic, UEFA tarafından, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterildi.

ensonhaber.com Altay Bayındır'ın ayrılışı sonrası kaleci arayan Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile el sıkıştı. Deneyimli eldiveni kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdilerde ise bambaşka bir gurur yaşıyor. Katarda düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvaya damga vuran başarılı eldiven, yılın en iyi kalecisine verilen Ballon d’Or Yachine ödülüne aday gösterildi. Fenerbahçe'den açıklama geldi Fenerbahçe'de yaptığı açıklamada; "Tebrikler Livakoviç. Kalecimiz Livakovic, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterildi" ifadelerine yer verdi. 20 yıl sonra imza tana ilk Hırvat! 20 yıl sonra Fenerbahçe'ye imza atan ilk Hırvat futbolcu olan başarılı eldiven dışında 2023 Ballon d’Or Yachine listesinde Livakovic’in yanı sıra Yassine Bounou, Mike Maignan, Andre Onana, Ederson, Brice Samba, Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, Aaron Ramsdale, ve Marc-Andre Ter Stegen de yer aldı.

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