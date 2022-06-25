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    Fenerbahçe duyurdu: Ozan Tufan Hull City'de

    Fenerbahçe duyurdu: Ozan Tufan Hull City'de

    Fenerbahçe resmi Twitter hesabından Ozan Tufan transferi için Hull City ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 22:40
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 22:46
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    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı için Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgilendiği ve anlaştığı konuşuluyordu.

    Olaya son noktayı ise Fenerbahçe takımı koydu.

    Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncu Ozan Tufan'ın Hull City'e transfer olduğunu açıkladı.

    "İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır"

    İşte kulüpten yapılan açıklama:

    "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir."

    Fenerbahçe duyurdu: Ozan Tufan Hull City de #1

    Hull City de duyurdu

    Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de Ozan Tufan'ın transferi için sarı lacivertliler ile anlaştıklarını açıkladı.

    Fenerbahçe duyurdu: Ozan Tufan Hull City de #2

    "Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim"

    Acun Ilıcalı, Ozan Tufan için, "Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor, onu Fenerbahçe ve Milli Takım'da her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti. Milli Takım'da 60'tan fazla kez forma giydi." ifadelerini kullanmıştı.

    Fenerbahçe duyurdu: Ozan Tufan Hull City de #3


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