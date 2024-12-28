Fenerbahçe duyurdu! Rodrigo Becao, ameliyat oldu

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1'lik skorla yendiği Süper Lig maçının ikinci yarısında sakatlık geçiren ve 6-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Rodrigo Becao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunma oyuncusunun son durumu hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini duyurdu.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: