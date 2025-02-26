Fenerbahçe, Edin Dzeko ile bir sezon daha istiyor

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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

Bu derbinin ardından ise sarı-lacivertliler, kaptanı Edin Dzeko ile ilgili yeni bir karar aldı.

FENERBAHÇE, KARARINI VERDİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya yeni sözleşme teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dzeko'yu elinde tutmak isteyen Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüye bir yıllık yeni mukavele önereceği belirtildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yeni sözleşme konusunu masaya yatıracağı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON EURO

2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan 38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasını 84 kez giydi.

Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 44 gol ve 17 asistle mücadele etti.