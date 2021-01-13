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    Fenerbahçe efsane futbolcusu Lefter'i unutmadı

    Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'in vefatının 9. yılında anma mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 13:47
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    Fenerbahçe efsane futbolcusu Lefter'i unutmadı

    Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde andı.

    FENERBAHÇE'DEN ANMA MESAJI

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

    Fenerbahçe efsane futbolcusu Lefter i unutmadı #1

    Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950'de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, fileleri 14 kez havalandırarak gol kralı oldu. Türkiye Ligi'nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsane isim, sarı lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazandı.

    43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter'in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.

    Fenerbahçe efsane futbolcusu Lefter i unutmadı #2

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