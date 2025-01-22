Fenerbahçe, Emir Ortakaya ile yollarını ayırdı
Haber Merkezi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

20 yaşındaki genç stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

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Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021'de Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.

Emir Ortakaya, daha sonra; Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralanmıştı.

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Emre Çalışkan
Editor