Fenerbahçe, Emir Ortakaya ile yollarını ayırdı

Haber Merkezi
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertliler, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
20 yaşındaki genç stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.
FENERBAHÇE, 3 FARKLI TAKIMA KİRALAMIŞTI
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021'de Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.
Emir Ortakaya, daha sonra; Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralanmıştı.
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