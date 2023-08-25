Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Kocaelispor'a kiraladı Fenerbahçe, 19 yaşındaki defans oyuncusu Emir Ortakaya'yı kiralık olarak Kocaelispor'a gönderdi.

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emir Ortakaya, kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 19 yaşındaki Emir Ortakaya'nın yeni sezonda Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Göztepe'de 33 maça çıktı

Genç stoper geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de sergilediği başarılı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.

Emir Ortakaya, sarı-kırmızılı takımda 33 maçta oynadı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

2021 yılında Gençlerbirliği altyapısından transfer edilen genç oyuncunun Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.