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    Fenerbahçe Ensar Brahic'le anlaştı

    Fenerbahçe Ensar Brahic'le anlaştı

    Fenerbahçe'nin, Partizan'ın 17 yaşındaki genç golcüsü Ensar Brahic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
    • 14.05.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 16:22
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    Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç bir isimle anlaşmaya vardı.

    Brahic ile anlaşma tamam

    Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler Partizan'dan 17 yaşındaki Sırp santrfor Ensar Brahic ile anlaştı.

    Partizan'ın altyapısından yetişen Brahic, bu sezon Teleoptik'in U19 takımına kiralık olarak gönderildi.

    Gelecek adına ümit veren futbolculardan biri olan Brahic gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertlilerin altyapısında forma giyecek.

    Ensar Brahic'in klas golleri - İZLE

    Fenerbahçe Ensar Brahic le anlaştı #1


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