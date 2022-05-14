Fenerbahçe Ensar Brahic'le anlaştı

Fenerbahçe'nin, Partizan'ın 17 yaşındaki genç golcüsü Ensar Brahic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç bir isimle anlaşmaya vardı.

Brahic ile anlaşma tamam

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler Partizan'dan 17 yaşındaki Sırp santrfor Ensar Brahic ile anlaştı.

Partizan'ın altyapısından yetişen Brahic, bu sezon Teleoptik'in U19 takımına kiralık olarak gönderildi.

Gelecek adına ümit veren futbolculardan biri olan Brahic gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertlilerin altyapısında forma giyecek.

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